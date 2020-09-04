بيروت، لبنان (CNN)— وصلت فرق الإنقاذ في لبنان إلى بعد يقل عن نصف متر من ناج محتمل تحت انقاض مبنى دمر خلال حادث انفجار مرفأ بيروت، الشهر الماضي، وفقا لما صرح به، جورج أبوموسى، قائد العمليات في الدفاع المدني اللبناني، بتصريحات لـCNN.

وكان إيدي بيطار، المؤسس المشارك لمنظمة "live love Beirut" غير الحكومية قد كشف رصد أجهزة الاستشعار لـ8 أنفاس بالدقيقة تحت أنقاض المبنى.

وكانت قناة LBC اللبنانية قد نشرت مقطع فيديو يظهر قيام الفرق المتخصصة بالاطلاع على لوحات ثلاثية الأبعاد التقطتها الكاميرات الحرارية لداخل انقاض المبنى.

وكانت مراسلة CNN في الموقع، تمارا قبلاوي، قد قالت في وقت سابق الجمعة، إن فرق الإنقاذ تطلب من نحو 200 شخص تجمهروا في الموقع المكوث بصمت حتى لا تؤثر الأصوات على أجهزة الرصد والاستشعار، لافتة إلى أنه يمكن سماع وقع إبرة ضمن دائرة قطرها 300 متر.