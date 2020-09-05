"بعد أن غادر الجميع".. رصد مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض في بيروت

بيروت، لبنان (CNN) – أكد مدير شركة الهندسة المشاركة في عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض انفجار بيروت، السبت، أن مؤشرات على وجود أحياء "رُصدت" بعد أن غادر الجميع ظنا منهم أن عملية البحث انتهت.

وقال رياض الأسعد لـCNN إن فرق البحث رصدت مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض بعد أن غادر من كانوا في الموقع ظنا منهم أن عملية البحث انتهت.

أوضح الأسعد أن الحساسات نجحت برصد أنفاس بسبب الهدوء الذي ساد الموقع خصوصا مع عدم وجود أجهزة هواتف نقالة مشغلة.

ومن المقرر أن تتواصل عملية البحث السبت، بمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التشيلية ولا يزال من غير الواضح مدى قرب هذه الفرق من العثور على ناجين محتملين تحت الأنقاض.