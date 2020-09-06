بيروت، لبنان (CNN)-- قال فريق البحث والإنقاذ التشيلي (Chilean Topos)، إنه لا أحد على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى دُمر في انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس آب الماضي.

وقال فرانسيسكو ليرماندا رئيس فريق الإنقاذ التشيلي، في مؤتمر صحفي يوم السبت: "لسوء الحظ، اليوم، يمكننا القول إنه لا توجد علامة على وجود حياة داخل المبنى"، الكائن في منطقة مار مخايل.

ويُطفئ هذا الخبر المُخيب للآمال بصيص أمل ضئيل في إمكانية انتشال شخص حي من تحت أنقاض المبنى، بعد أن قال رجال الإنقاذ إنهم اكتشفوا نبضًا وعلامات على الحياة قبل ثلاثة أيام.

والفريق التشيلي (Chilean Topos) عبارة عن مجموعة تطوعية للبحث والإنقاذ كانت قد وصلت بيروت، بعد انفجار المرفأ، إلا أنهم حصلوا على ترخيص منذ أيام من السلطات اللبنانية من أجل بدء عمليات البحث عن أشخاص يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة.