تداول فيديو لسوداني يوجه رسالة للملك سلمان وسط الفيضانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن سوداني يوجه رسالة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسط الفيضانات التي تجتاح مناطق في البلاد.

تعليق مواطن سوداني بعد وصول المساعدات السعودية لدعم الأشقاء في #السودان , والله كلماته نفتخر بها وما نقدمه هو واجب علينا وشرف كبير لنا إتجاه هذا الشعب الطيب الكريم الشقيق ولن ننسى وقفاتكم المشرفة 🇸🇦🇸🇩 🇸🇦🇸🇩 🇸🇦🇸🇩 🇸🇦🇸🇩 #من_قلبي_سلام_للخرطوم #نقف_مع_السودان https://t.co/ES1im7yCRi

وأعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود نشر مقطع الفيديو المتداول بتعليق قال فيه: "تعليق مواطن سوداني بعد وصول المساعدات السعودية لدعم الأشقاء في السودان، والله كلماته نفتخر بها وما نقدمه هو واجب علينا وشرف كبير لنا اتجاه هذا الشعب الطيب الكريم الشقيق ولن ننسى وقفاتكم المشرفة".

ويقول المواطن السوداني في مقطع الفيديو: "مركز الملك سلمان، والملك سلمان، كثر خيرك با الملك سلمان، وكثر خير ناسك الي جاؤوا لنا في مكاننا، والله أكرمونا وجابوا لينا الخيام وأنقذونا من الماء.. ناسك يا الملك سلمان ما قصروا معانا جاؤوا من الخرطوم مشو معانا ورفعوا معنا أولادنا من الماء ونصبوا معانا الخيام وعملوا معنا كل اللازم.."

ويذكر أن أكثر من مائة شخص لقوا مصرعهم في السودان، حيث تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات في إحداث الفوضى في البلاد. كما دمرت المنازل والمحاصيل وسبل العيش الأخرى في الكارثة التي لم تشهد البلاد مثلها منذ قرن.