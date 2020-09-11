(CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى قطر، الجمعة؛ لحضور افتتاح محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، غدًا السبت.

وقال بومبيو، للصحفيين المسافرين معه على متن الطائرة المغادرة من واشنطن: "أتذكر الغضب. أتذكر الغضب المبرر الذي شعرنا به جميعًا واستجابت أمريكا لذلك بطريقة مبررة تمامًا وناجحة ومناسبة للغاية، والآن هي لحظة لوضع أفغانستان على الخطوة التالية في مسارها".

وأضاف بومبيو: "هناك جهاديون في العالم. لا يزال هناك عمل لمكافحة الإرهاب يجب القيام به. يدرك الرئيس ترامب ذلك بعمق".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "سنستمر في ضمان حماية الوطن والقيام بكل الأشياء اللازمة لتقليل مخاطر الأعمال الإرهابية، ليس فقط من أفغانستان ولكن من سوريا ومن العراق ومن آسيا ومن كل مكان ومن (حركة) الشباب (الصومالية) ومن جميع أنحاء العالم. في الأماكن التي يوجد بها إرهابيون، ستظل أمريكا تقوم بدورها للتأكد من أننا نقوم بتقليل المخاطر على الوطن أيضًا".