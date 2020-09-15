ريم الهاشمي لـCNN قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: حريصون على نهج الأمل والرخاء

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

خلفان يرد لـCNN على ربط اتفاق السلام بدعم نتنياهو أو حملة ترامب.. ويؤكد: الاتفاق يبطل كل المزاعم

أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر بالإدارة الأمريكية أن الأخيرة تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة مع ثلاثة دول عربية بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن الدول الجديد هي كل من سلطنة عُمان والسودان بالإضافة إلى المغرب.

وتأتي تصريحات المصادر في الوقت الذي وصل فيه ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الامريكية واشنطن لتوقيع اتفاق السلام، الثلاثاء، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض أنه سيكون بحضور كبير.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين في تصريحات صحفية، أنه إن من المتوقع حضور المئات من الشخصيات بالإضافة إلى وفود دبلوماسية وإعلامية من أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين إلى جانب مشرعين من هذه الدول على حد سواء.