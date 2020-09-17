فائز السراج يعلن تسليم مهامه لسلطة تنفيذية جديدة في أكتوبر المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الأربعاء، أنه سيسلم مهامه للمجلس التنفيذي في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال السراج في كلمة متلفزة له الأربعاء: "على الرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي ألإفضل الطرق لوصول إلى حل شامل، لكني سأكون داعما لأي تفاهمات أخرى غير ذلك".

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي: "إنني أدعو لجنة الحوار وهي المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى أن تطلع بمسؤوليها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعا الانتقال السلمي والسلس للسلطة".

وأضاف السراج قائلا: "النقطة الأخيرة بهذه المناسبة أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلا في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة ي موعد أقصاه أكتوبر القادم"، على حد قوله.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن أمله بأن تكون لجنة الحوار قد تشكلت سلطة تنفيذية جديدة في الشهر المتوقع.