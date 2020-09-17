(CNN)-- قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تأمل في المضي قدمًا في تسمية قطر حليفا رئيسيًا من خارج شمال الأطلنطي (ناتو).

وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ، في اتصال مع الصحفيين: "سنمضي قدمًا، كما نأمل، بتسمية قطر حليفا رئيسيًا من خارج الناتو".

وأشار ليندركينغ إلى أنه تمت مناقشة هذه الخطوة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال إن الولايات المتحدة "تحدثت مع القطريين حول خطط لتوسيع قاعدة العديد الجوية ومواءمة إجراءات التشغيل مع معايير الناتو".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية القطرية للحصول على تعليق وتنتظر ردًا.

وتم منح تسمية الحليف الرئيس من خارج الناتو لدول مثل أفغانستان والبرازيل ودول أخرى لديها علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي، لكنها ليست أعضاء في الناتو. كما يقدم مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا تتوفر للدول الأخرى غير الأعضاء في الناتو.