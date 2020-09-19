(CNN)-- أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، الجمعة، أنه نشر مدرعات في سوريا للمساعدة في حماية القوات الأمريكية، فيما أكدت القيادة المركزية أن أمريكا "لا تسعى إلى لصراع مع دولة أخرى".

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، إن التحالف "يخطط لنشر وحدات مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة هزيمة عمليات داعش بأمان".

The @coalition continues to support our partners bringing the fight to Daesh. Positioning M2A2 Bradley's in North East Syria provides force protection support to the continuing mission to #DefeatDaesh. https://t.co/HM14QCGqgG

ونشر المتحدث باسم التحالف الدولي صورًا، قائلا إن "مركبات المشاة القتالية أم 2 أي2 برادلي وصلت إلى شمال شرق سوريا".

M2A2 Bradley Fighting Vehicles have arrived in North East Syria. The Bradley's enable continued force protection for @Coalition partners in their ongoing #defeatdaesh mission. https://t.co/5lY1HDwPf7

من جانبها، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، إن القيادة اتخذت عددًا من الإجراءات في شمال شرق سوريا للمساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف.

وأوضح أوربان أن أمريكا نشرت رادار من طراز Sentinel، وزادت وتيرة دوريات المقاتلات الأمريكية، ونشرت مركبات برادلي القتالية.

وأشارت القيادة المركزية إلى أنه سبق أن نشر البنتاغون مركبات برادلي بشمال شرق سوريا.

وأكدت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر".

لا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا ، ولكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر ". الكابتن بيل أوربان ، USN المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة مركبات برادلي القتالية في سوريا، إلا أنها كانت غائبة منذ بضعة أشهر.

ويأتي انتشارها وسط توترات مستمرة بين القوات الأمريكية والروسية في المنطقة في أعقاب الاصطدام الأخير بين المدرعات الأمريكية والروسية، حيث جُرح سبعة جنود أمريكيين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الذي لم يتطرق بعد إلى التصادم: "نحن خارج سوريا بخلاف احتفاظنا بالنفط، واحتفظت بالنفط، ولدينا قوات تحرس النفط، بخلاف أننا خارج سوريا".