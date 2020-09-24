ممثلة أمريكا بـUN: دولة ستنضم للسلام مع إسرائيل خلال يوم أو يومين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت كيلي كرافت، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن هناك المزيد من الدول العربية التي ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة العربية الإنجليزية، حيث قالت: "إذا رجعنا 70 عاما سنجد هناك مصر وبعد 25 عاما الأردن، في إدارة ترامب، الرئيس انتخب العام 2016 وفي سنوات ثلاث فقط مؤخرا لدينا الإمارات والبحرين مع إسرائيل، خطتنا العربية هو إحضار المزيد من الدول وهناك المزيد سيتم الإعلان عنه قريبا، قد يكون اليوم وواحدة (دولة) خلال يوم أو يومين، نعم نحن متحمسون جدا ونعلم أن الآخرين سيلحقون.."

وتابعت قائلة: "ما لا نريد القيام به هو أننا لا نريد عزل أي أحد، وإحضار الجميع معا، والأمل بأن ذلك سيتيح للمواطنين الإيرانيين رؤية أن الناس يريدون السلام حقا في الشرق الأوسط وهم جزء من هذا السلام".

وأضافت: "في أي وقت من الأوقات إذا أراد أحد مد يد لإيران فيجب أن تكون للإيرانيين في سبيل الترويج للأمن والسلام في المنطقة.. علينا أن نكون حذرين، بالطبع نريد السلام في المنطقة ولكن نريد أيضا التأكد من أن السلام يبدأ مع الشعب الإيراني."