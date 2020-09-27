السعودية تطلق تطبيقا لتنظيم العمرة.. والمرحلة الأولى تبدأ 4 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت المملكة العربية السعودية، الأحد، تطبيق "اعتمرنا" للهواتف المحمولة، والذي سيتم من خلاله استخراج تصاريح أداء العمرة وتنظيم أداء المناسك، بعد قرار السماح بأداء العمرة تدريجيا، والتي كان قد جرى تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة والسعودية التطبيق قبل 7 أيام من موعد المرحلة الأولى لعودة العمرة تدريجيا، والتي يُسمح فيها بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وقالت الوزارة الحج إن "تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق (اعتمرنا) الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أداءهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية".

وأضافت الوزارة أن "تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبطا بتطبيق (توكلنا) بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19، كما أن التطبيق يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات".

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا على 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وفقا لما يلي:

المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هجرية الموافق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ميلادية، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442 هجرية الموافق 18 أكتوبر 2020 ميلادية، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر في اليوم، و40 ألف مصلٍ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هجرية الموافق 1 نوفمبر 2020 ميلادية، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر في اليوم، 60 ألف مصلٍ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.