إسرائيل توجه العزاء إلى "الشعب الكويتي" في وفاة الشيخ صباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية العزاء إلى "الشعب الكويتي" في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الوقت الذي لا توجد فيه علاقات رسمية بين البلدين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة عبر حسابها باللغة العربية على تويتر: "نيابة عن الشعب الإسرائيلي، نعزي الشعب الكويتي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي ساهم في تأسيس دولة الكويت وجعلها دولة حديثة ومستقرة".

نيابة عن الشعب الإسرائيلي نعزي الشعب الكويتي في وفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي ساهم في تأسيس دولة الكويت وجعلها دولة حديثة ومستقرة🇮🇱🇰🇼 #الكويت #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح #أمير_الأنسانيه https://t.co/p3yafe5UAK

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يخضع للعلاج هناك منذ يوليو/ تموز الماضي.

وكانت الحكومة الكويتية قد أكدت في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري على دعم الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية، وذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اقتراب الكويت من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين.