دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الإثنين، استقالة حكومته بتصرف أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لكنه أكد ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في مهامها.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن أمير الكويت استقبل رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان العامر حيث وضع استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الشيخ نواف "حرصا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد".

وأثنى الشيخ نواف على جهود رئيس الحكومة الكويتية والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، وأكد على "ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية، واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة".

كما أكد على أهمية "استمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وكان الشيخ نواف قد أدى اليمين الدستورية أميرا للكويت، الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك غداة الإعلان عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الولايات المتحدة حيث كان يخضع للعلاج.