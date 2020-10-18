نقل صائب عريقات لمستشفى إسرائيلي بعد 10 أيام من إصابته بكورونا

نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، عن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيلي بسبب وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، في بيان، إن "عريقات، المصاب بفيروس كورونا، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله إلى إحدى المستشفيات في أراضي العام 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن إصابة عريقات بفيروس كورونا المستجد و"إلغاء جميع مواعيده إلى حين الشفاء التام".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صرح، عبر حسابه على تويتر، في 9 أكتوبر، بأنه اتصل بعريقات للاطمئنان على صحته ونقلت تمنيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني له بالشفاء وتوجيهاته بتوفير أي عناية صحية يحتاجها.