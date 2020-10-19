تفاعل على منشور لمفتي عُمان ينتقد "رموزا في الأمة" تسارعوا للتباهي بـ"التودد إلى العدو"

الشرق الأوسط
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أحمد الخليلي مفتي غُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار منشور انتقد فيه أحمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان، عددا من وصفهم بـ"رموز الأمة" و"أوتاد وقلاع" للأمة، بعد "التسارع للتودد إلى العدو" على حد تعبيره، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يوضح الخليلي من المقصود بـ"رموز الأمة" أو العدو الذي يتم التودد له، الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات بين النشطاء الذين تفاعلوا على منشوره.

جاء ذلك في منشر للخليلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قال في تعليق عليه: "ظهرت في الأمة ظاهرة سلبية جديدة وهي التودد إلى العدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء، وقد تسارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادًا وقلاعًا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم".

وتابع الخليلي في منشوره: "يسعون بفتاواهم الباطلة ودعاياتهم المزورة إلى تطويع الأمة لهم لتسلس لهم قيادها وتترك بيدهم زمامها وتدع لهم كل ما بأيديهم حتى الخيط والمخيط.. وبحسب ما عهدناه من سنة الله في خلقه لابد أن يحسم هذا الأمر قدر إلهي يبرمه الله تعالى لحقيقا لوعده".

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