لحظة وصول أول وفد إماراتي إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيتم فتح الأجواء بين بلاده والإمارات وتلغى تأشيرات الدخول بين البلدين وذلك خلال لقاء الوفد الإماراتي رفيه المستوى الذي حطت في مطار بن غوريون.

بشرى سارة لكل السواح من الدولتين #الإمارات و #اسرائيل يطلقها رسميا رئيس الوزراء نتنياهو لدى استقباله الوفد الاماراتي رفيع المستوى لتكون الامارات اول دولة عربية تعفي الاسرائيليين من تأشيرة الدخول الفيزا https://t.co/wU1CCwEvr3

جاء ذلك وفقا لما نقلته صفحة إسرائيل بالخليج التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لتعقب صفحة إسرائيل بالعربية التابعة بدورها للخارجية الإسرائيلية، بتغريدة قالت فيها: " بشرى سارة لكل السواح من الدولتين الإمارات وإسرائيل يطلقها رسميا رئيس الوزراء نتنياهو لدى استقباله الوفد الاماراتي رفيع المستوى لتكون الامارات اول دولة عربية تعفي الاسرائيليين من تأشيرة الدخول الفيزا".

وفي تغريدة منفصلة قالت إسرائيل بالخليج: "ثمار السلام: تم التوقيع على اتفاقية في مجال الاستثمار اسرائيل والامارات وقعها عن الجانب الاسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعن الجانب الاماراتي كل من وزير الاقتصاد والمالية الاماراتيين".

ويذكر أن هند مانع العتيبة، رئيسة التواصل الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، قالت صباح الثلاثاء إن وفدا رفيعا من بلادها سيزور إسرائيل، يقوده عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.