شخصيات بارزة في وفد إماراتي رفيع المستوى يزور إسرائيل اليوم

الشرق الأوسط
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شخصيات بارزة في وفد إماراتي رفيع المستوى يزور إسرائيل اليوم

 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت هند مانع العتيبة، رئيسة التواصل الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، إن وفدا رفيعا من بلادها سيزور إسرائيل، يقوده عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

جاء ذلك في تغريدة للعتيبة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "صباح اليوم، تحضر الإمارات العربية المتحدة لإرسال وفد رسمي إلى إسرائيل يقوده سعادة عبيد الطاير وسعادة عبدالله بن طوق.."

وذكرت المسؤولة الإماراتية إلى أن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشن سيرافق الوفد الإماراتي.

من جهتها أعادت صفحه إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإماراتية نشر تغريدة العتيبة بتعليق قالت فيه: "يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط! لأول مرة، يهبط اليوم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة في مطار بن غوريون في إسرائيل.. مرحباً واهلاً وسهلاً بكم".

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