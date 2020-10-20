شخصيات بارزة في وفد إماراتي رفيع المستوى يزور إسرائيل اليوم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت هند مانع العتيبة، رئيسة التواصل الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، إن وفدا رفيعا من بلادها سيزور إسرائيل، يقوده عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

This morning UAE prepares to send its first official delegation to Israel, led by HE Obaid Al Tayer and HE Abdulla Bin Touq, and accompanied by US Treasury Secretary Steven Mnuchin https://t.co/V6o1v8QbuU

جاء ذلك في تغريدة للعتيبة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "صباح اليوم، تحضر الإمارات العربية المتحدة لإرسال وفد رسمي إلى إسرائيل يقوده سعادة عبيد الطاير وسعادة عبدالله بن طوق.."

يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط! لأول مرة، يهبط اليوم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة في مطار بن غوريون في إسرائيل. مرحباً واهلاً وسهلاً بكم @hend_mana https://t.co/D0mdlNQeDf

وذكرت المسؤولة الإماراتية إلى أن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشن سيرافق الوفد الإماراتي.

من جهتها أعادت صفحه إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإماراتية نشر تغريدة العتيبة بتعليق قالت فيه: "يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط! لأول مرة، يهبط اليوم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة في مطار بن غوريون في إسرائيل.. مرحباً واهلاً وسهلاً بكم".