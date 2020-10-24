دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مصر قد تُقدم على "تفجير سد النهضة" بحال عدم حل القضايا العالقة حوله، وذلك باتصال هاتفي مع رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بعد توصل الخرطوم لاتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب في الاتصال الذي أجراه الجمعة: "لقد قدمت لهم عرضا لكنهم خرقوه، ولا يمكنهم فعل ذلك، لذلك فالعرض انتهى والوضع خطير لأن مصر لا يمكنها العيش بهذا الشكل، وسينتهي الأمر بهم بتفجير السد، سيقدمون على ذلك، وعليهم أن يقوموا بشيء ما"، حسب قوله.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيوقف الدعم المادي لإثيوبيا وأشار إلى أن أديس أبابا أخلت باتفاق تم التفاوض عليه لمدة 5 سنوات، وطالب حمدوك بالضغط على إثيوبيا لإعادة الالتزام بالاتفاق.

ووجه ترامب اللوم لمصر على سماحها ببواء السد من الأساس لكنه وجد لها عذرا كونها كانت تمر بما وصفها بـ"الثورة الصغيرة"، على حد تعبيره.

وتختلف القاهرة وأديس أبابا على آلية ملء وتشغيل سد النهضة إذ تعتبر مصر أن الخطة الإثيوبية بهذا الصدد ستؤثر بشكل كبي رعلى حصتها من مياه النيل في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على خطتها.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في وقت سابق الجمعة، عن توصل السودان لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل لتكون الدولة العربية الخامسة التي تُقدم على هذه الخطوة بعد مصروالأردن والإمارات والبحرين.