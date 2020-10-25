دعم مصر في الحرب ومنه صدرت اللاءات الثلاث.. أهمية تطبيع السودان مع إسرائيل

تطبيع السودان.. ترامب: أود أن أساعد إيران.. وأراها جزءاً من الاتفاق مع إسرائيل

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم "81 مليون دولار من المساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان".

وأكد بومبيو، في بيان، أن المساعدات "ستوفر الحماية الضرورية والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والتعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة للاجئين والنازحين داخليًا ونُزُل للمجتمعات الضعيفة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس باعتزامه شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويُنظر على نطاق واسع إلى إلغاء التصنيف، الساري منذ 27 عامًا، على أنه مرتبط بالاتفاق مع إسرائيل.

وجاء إعلان ترامب عن توصل السودان وإسرائيل إلى إبرام اتفاق سلام، أمس الجمعة، بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في بيان، إن الإخطار الرسمي للكونغرس "يأتي في أعقاب اتفاق السودان الأخير على حل بعض دعاوى ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

ووافق السودان على تسوية مع الناجين وعائلات ضحايا هجمات تنظيم القاعدة في 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، وهجوم 2000 على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، ومقتل جون غرانفيل، موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخرطوم في 2008.

وإبان هذه الفترة، كان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن متواجدًا في السودان.

وحوَلت الحكومة الانتقالية في السودان 335 مليون دولار إلى "حساب ضمان لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم"، حسب بيان للبيت الأبيض.