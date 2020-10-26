شقيقتاها: لجين الهذلول بدأت إضرابا عن الطعام وتحتاج الدعم

نشر الاثنين ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

كيف رد شقيق لجين الهذلول لـCNN في رسالته لمحمد بن سلمان؟

شقيق لجين الهذلول لـCNN: تقدمها لوظيفة في UN من بين التهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شقيقتا الناشطة السعودية المُعتقلة، لجين الهذلول، أن الثانية أعلنت الدخول بإضراب عن الطعام الإثنين بسبب "سلبها حق الاتصال بعائلتها".

وقالت علياء الهذلول عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر: "اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 الساعة 7 مساءً بتوقيت الرياض أعلنت أختي لجين الإضراب عن الطعام بسبب سلب إدارة سجن الحائر حقها بالاتصال بالعائلة"، حسب تعبيرها.

وأعادت الشقيقة الأخرى للجين، لينا، نشر تغريدة علياء، وكتبت فيها: "زار والداي لجين اليوم، لم يكن لقاء جيدا، تحتاج لجين مساعدتنا فقد دخلت بإضارب عن الطعام".

My parents had a visit with Loujain today - it was not a good meeting. Loujain needs our support as she is going on a hunger strike. We will be releasing an action to support Loujain ASAP. Please watch this space https://t.co/NKORhzVG0m #FreeLoujain https://t.co/P8HiLahlwE

وأضافت لينا الهذلول في التغريدة نفسها: "سنطلق حملة لدعم لجين بأسرع وقت ممكن ممكن"، حسب قولها.