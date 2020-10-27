دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري، عمرو واكد، ردودا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة تطرق فيها إلى ما وصفه بـ"الانتفاض" للرسوم المسيئة ومقارنتها بالانتفاض ضد الظلم والدم والعنف.

انتظر اليوم الذي ننتفض فيه جميعا ونتكاتف ضد الظلم والدم والعنف اكثر من انتفاضنا وتكاتفنا ضد الرسومات المسيئة.

جاء ذلك في تغريدة لعمرو واكد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "انتظر اليوم الذي ننتفض فيه جميعا ونتكاتف ضد الظلم والدم والعنف أكثر من انتفاضنا وتكاتفنا ضد الرسومات المسيئة".

تغريدة واكد نالت نحو 4000 تفاعل خلال نحو 24 ساعة على نشرها.

وتأتي تغريدة واكد في الوقت الذي تستر فيه دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية نشر صحيفة شارلي إيبدو لرسوم "مسيئة" للنبي محمد وردود الفعل الفرنسية الرسمية وفي مقدمتها تصريحات الرئيس، إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الاربعاء، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا.."

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.."