بعد أنباء عن لقاءات جمعتها بمحمد بن سلمان.. رغد صدام حسين: خيال مريض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت ابنة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، رغد، الثلاثاء، على الأنباء التي تحدثت عن لقائها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية، نافية ذلك.

وقالت رغد صدام حسين عبر صفحتها على موقع تويتر: "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين، ويسرح خيالهم المريض، لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي السابق قائلة: "ذهبت عدة مرات مع أولادي لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها".

وتابعت رغد صدام حسين قائلة: "في الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل بشأن إخوتنا في الخليج العربي وكلها لا صحة لها، والقصد منها معروف، وكل فترة قصيرة أسمع أخباري التي لا صحة لها من سخيف أو مريض شهرة"، حسب قولها.

وأردفت ابنة الرئيس العراقي السابق قائلة: "لن نترك هذه الأمور بالإجمال دون ملاحقة قانونية، والمهم أن يتصدى كل من يحب هذه العائلة لمثل هذه الإساءات"، حسب قولها.

وكانت قد تداولت وسائل إعلام عربية عدة ادعاءات حول "لقاءات سرية" جمعت رغد صدام حسين بولي العهد السعودي، وهو ما نفته الأولى بشكل قاطع.