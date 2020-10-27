دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقب محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، على ما يثار حول دخول مصر في الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، حيث قال: "الصورة هي أننا يجب أن نستمر في الاحتياطات والوقاية والحرص لأنه حتى الآن في أعداد موجودة وإصابات تسجل وناس بتدخل المستشفيات وفي ناس برضة تدخل العناية المركزة.."

وأضاف: "مقارنة بما كان موجودا قبل كده الوضع أحسن بكثير وأكثر استقرارا واقل حدة لكن مازال هناك حالات موجودة ويجب أن نستمر بشدة في الحرص والوقاية واتباع كل التعليمات الخاصة في هذا الموضوع.."

وعن الدخول في الموجة الثانية من الفيروس، قال تاج الدين: "لا أستطيع القول أننا دخلنا الموجة الثانية لأن الموجة الثانية معناها أن انخفاض شديد في عدد الحالات ثم ارتفاع تدريجي حتى تصل إلى معدلات عالية، هذا ما حصل في بلاد كثيرة لكن لا استطيع أن أقول أننا دخلنا في الموجة الثانية.."

وردا على سؤال حول الاعداد المتزايدة نسبيا للإصابات وهل تدل على شيء، قال تاج الدين: "لا، الزيادة ما بين 10-15% ومش كل يوم وكل الاعداد التي تعلن ممكن تبقى تراكمية لأن فترة الحضانة بتاعت المرض ممكن تستمر عدة أيام لكن لو أحذنا المتوسط المرصود فيتأرجح بين زيادة بسيطة وانخفاض آخر تعني عدم استقرار في الحلات ويؤكد هذا بأن المرض اختفى هو اعتقاد غير حقيقي ويجب أن نستمر وأي احتمالات أخرى تحمل زيادة في الأعداد أو زيادة في حدة المرض يجب ان نتعامل معها بكل حرص.."