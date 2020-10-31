تناقل لقطات مُصورة لسيارة مُسرعة لحظة اقتحامها إحدى ساحات الحرم المكي

الشرق الأوسط
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سيارة مُسرعة تقتحم ساحات الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتحمت سيارة مُسرعة الحرم المكي، مساء الجمعة، دون أن يتبين بعد سبب الحادث.

وأظهرت لقطات مُصورة جرى تداولها، لم يتسن لـCNN التحقق من صحتها، لحظة تحرك سيارة على نحو مُسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي.

في حين بيَنت لقطات أخرى قيام قوات تأمين الحرم المكي بدفع السيارة في محاولة لإخراجها منه.

وفيما لم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا حول تفاصيل ما حدث، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى التحفظ على سائق السيارة من قبل قوات الأمن.

 

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