تركيا.. زلزال جديد يضرب بحر إيجة وإدارة الأزمات الكوارث تكشف قوته

نشر السبت ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2020

شاهد لحظة انهيار مبانِ.. وتسونامي يغرق منازل بعد زلزال تركيا واليونان

شاهد.. اللحظات الأولى بعد زلزال إزمير العنيف في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ضرب زلزال جديد ولاية إزمير، السبت، بعد يوم من آخر عنيف أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة المئات، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

ونقلت الأناضول إعلانا لإدارة الأزمات والكوارث (أفاد) أكدت فيه أن الزلزال الجديد كان بقوة 5 درجات على مقايس ريخرت ووقع الساعة 8:31 صباح السبت بالتوقيت المحلي لتركيا، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجة.

وأكدت الإدارة أن عمق الزلزال الجديد الذي ضرب المنطقة بلغ 7.33 كيلومترا، وفقا للوكالة الرسمية التركية.

وكان قد ضرب زالزال عنيف بحر إيجة الجمعة، أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة و804 في حصيلة ليست نهائية.