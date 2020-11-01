دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر نائب البرلمان الإيراني جواد حسيني بأن بلاده قد ترفع شكوى ضد المملكة العربية السعودية في حال "استمرار ممانعتها" بدفع "دية" ضحايا حادث تدافع الحجاج في منى، الذي وقع عام 2015 وأسفر عن مقتل مئات الحجاج.

وقال حسيني، في تصريحات صحفية، إن تكتل الحج والزيارة البرلماني السابق عقد اجتماعات مع رئيس منظمة الحج والزيارة السابق قاضي عسكر حول هذا الموضوع. وأضاف أنه "لا ينبغي التباطؤ في متابعة استيفاء حقوق شهداء حادثة منى حيث يجب وضع هذا الموضوع على محمل الجد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، الأحد.

وتابع حسيني بالقول: "استمرت المتابعات بهذا الموضوع لغاية نهاية الدورة البرلمانية السابقة، وبالنظر لعدم تشكيل تكتل الحج والزيارة البرلماني في المجلس بدورته الجديدة، فإنه بمجرد تشكيلها ستدرج على جدول أعمالها متابعات أسر شهداء حادثة منى".

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي ‌رضا رشيديان أعلن في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن المنظمة تتابع أيضا، بالتعاون مع وزارة الخارجية، دفع دية ضحايا حادث سقوط رافعة في المسجد الحرام عام 2015.

وقال: "بعد متابعاتنا المكثفة، توصل الجانب السعودي إلى نتيجة بشأن دفع دية الضحايا والمصابين في الحادث". وأضاف: "تم في العام الماضي إرسال الشيكات المتعلقة بأسر الشهداء والمعاقين جراء الحادث عبر مكتب تمثيل بلادنا لدى الأمم المتحدة، ولكن للأسف تعذر متابعة هذا الموضوع بسبب الحظر والمشاكل المتعلقة بعدم وجود تمثيل سياسي بيننا وبين السعودية".