مراحل استئناف العمرة ..ماذا شملت الإجراءات الاحترازية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –مع انطلاق المرحلة الثالثة لاستئناف العمرة وصل المعتمرون، الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى المسجد الحرام وفق ما تم تحديده بـ 20 ألف معتمر يومياً، ليتم استقبالهم طبقاً للإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا".

وقد تولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد تم تجهيز 600 عربة كهربائية و5000 عربة يدوية للمعتمرين والتي يشرف عليها 120 موظفا. ويتم تعقيمها باستمرار ما قبل الاستخدام وبعده. وقد رفعت الطاقة التشغيلية خلال هذه المرحلة لتكمل نسبة 100٪ المسؤولة عن عمليات الدخول والخروج من نقط التجمع والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية المراحل الأربع سابقاً لإعادة المعتمرين وزوار المشاعر المقدسة وذلك بعد أشهر من منع الزوار من أداء هذه الشعائر الدينية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على المراحل الأربعة والإجراءات الاحترازية التي اتخذت بعين الاعتبار للحد من انتشار فيروس كورونا.