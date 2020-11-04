ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تنازع ترامب وبايدن على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز موضوع الانتخابات الأمريكية 2020 بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة وسط تساؤلات وتكهنات وانقسام عمن يعتبر أفضل مرشح لرئاسة أمريكا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

كسعوديين، ترامب أم بايدن؟ الجبير أجاب في ٢٠١٦ وأجاب مرة اخرى في ٢٠١٩ عن موضوع المرشحين والإنتخابات .. المملكة علاقتها دائمًا مع المؤسسات الأمريكية بشقيهما الديموقراطي والجمهوري، ولا يهم المملكة من يتواجد على كرسي الرئاسة الأمريكي https://t.co/vw7VVaZp26

وتداول نشطاء تصريحات الجبير السابقة في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر لـCNN، والتي قال فيها: "اعتقد أن الناس عندما يصلون إلى المكتب (البيت الأبيض) وتنتهي الحملة الانتخابية وتكون لهم صلاحيات الوصول للحقائق والتقارير الاستخباراتية اعتقد أن نظرتهم وآرائهم ستعكس حقيقة العلاقات وليس التصريحات التي تتصدر من وقت لآخر.."

وأضاف في مقطع الفيديو الذي نشره تركي البقعاوي على صفحته بتويتر: "المملكة العربية السعودية حلف يحمل وزنه ولطالما اعتمدنا على أنفسنا ولم نعتمد على أي أحد لمساعدتنا.. عندما ننظر إلى حرب الخليج لتحرير الكويت، المملكة العربية السعودية أخذت حصة الأسد فيما يتعلق بالكلف المالية لتلك الحرب وعندنا تنظر إلى عمليات أخرى في المنطقة، المملكة العربية السعودية اعتمدت على نفسها.."

يتداول الكثير هذي الفترة آراء وتحاليل عن التناول الاعلامي في #الانتخابات_الامريكيه ضد السعودية وكأن مصيرنا يعتمد على الجمهوري أو الديموقراطي، الرد السعودي موجود من زمان وهنا "عادل الجبير" يوضح باختصار لايفرق معنا من يفوز في #أمريكا https://t.co/6kXraWFCsK

وفي مقطع آخر استشهد عبدالله الخريف بتصريحات سابقة للجبير والتي قال فيها: "في إطار الانتخابات هناك أمر واحد، كنت في أمريكا منذ كان عمري 16 عاما ورأيت الانتخابات الأمريكية منذ انتخاب رونالد ريغان، ويبدو بالنسبة لي أن ما يحدث في الحملات الانتخابية لا يعكس بالضرورة ما يحدث عندما يصل الناس إلى المكتب (البيت الأبيض).."