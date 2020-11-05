دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يقوم خلاله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء #صلاة_الاستسقاء @TamimBinHamad https://t.co/poVN1W35np

مقطع الفيديو بثته قناة قطر الرسمية عقب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث، الخميس.

وأعادت الشيخة القطرية، مريك آل ثاني، نشر مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، موضحة أن ذلك سنة عن النبي، قائلة: "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

سمو الامير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد ﷺ بقلب الرداء بعد أداء #صلاة_الاستسقاء 🤲🏼🌧 #الدوحة #قطر https://t.co/ZpgIw2jXz9

من جهته نشر خالد الجاسم على صفحته الرسمية بتويتر، مقطع الفيديو قائلا إن الأمير وجموع المصلين قاموا بذلك: "سمو الامير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".