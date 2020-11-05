السلطات السعودية تحقق في إعلان متداول عن "عرض 30 فتاة للزواج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، أنها تحقق في إعلان متداول حول عرض 30 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز تأهيل بمنطقة الجوف للزواج، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جاري التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة".

إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف جاري التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة.

ويقول مركز الجرف التخصصي، في تعريفه على حسابه بتويتر، إنه "أول مركز رعاية نهاري يقدم خدمات التدريب والتأهيل بالجوف مجانا للأطفال ذوي الإعاقة بفئاتهم (بنين وبنات)، بإشراف وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية".

وتداول العديد من المغردين هاشتاغ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر"، مع انتقادات حادة للإعلان ودعوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عنه، ونعرض لكم فيما يلي بعض التعليقات:

#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر اعلان مخزي وعار لمن نشر هذه الثقافةالمقززة كأنه يعرض قدور ضغط مو بشر لهن كرامةانسانية وكأن معاناتهن لاتكفي ليظهر ذكر بائس يحرج عليهن وكأنهن كراتين صلصلةبتخلص مدةصلاحيتها واي احد يسوي فيهن معروف الحل اخزاكم الله هو تنميتهن ذاتيا والعمل على دمجهن بالمجتمع https://t.co/8uBxyTU9sa

#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر " القيام بأعمال البيت " .. جملة تختصر معنى "الزواج" في عقول البعض للآن، فتاة لديها إعاقة يتم المتاجرة بجسدها تحت غطاء "الستر" .. @AwwadSAlawwad اقترح اقالة القائمين على المركز وإحالتهم للتحقيق. وارسال فريق استطلاعي للتأكد من سلامة الفتيات من هؤلاء.

#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر هؤلاء الفتيات يستحقن زوج يخاف الله فيهم ويحبهم لأجل انفسهم واخلاقهم، يستحقن حق الخيار في الزواج من عدمه، اما الاسلوب هذا وكأنهم مكتب استقدام او دعوه للشراء ويوجد عيوب في السلعه، شيء مقزز @HRSD_SA اتخذوا قرار بحقهم. بنات الناس ماهم لعبه. https://t.co/OrM9MFSb7K

اذا العاقله ماتحملت الزواج من بعض الذكور الىٓعاوسه تبون الي من ذوي الاحتياجات الخاصه تتعامل مع اسىٓغلالهم لها وينكد عليها خافو الله فيهم ووفرو لهم بيئه وعنايه جيده مو زواج #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر https://t.co/lY5i39SVrx

🚫الفكرة جميلة، ولكن التنفيذ سيء🚫 قبل لا أحد يدرعم ويهاجمهم، تذكروا أننا في مجتمع مغلق، لذلك استوجب عليهم الإعلان ولكنهم افتقدوا الطريقة المناسبة لتنفيذ الفكرة >لو وضعوا برنامج للتواصل والتعارف معهن لمن يرغب بالإرتباط (دون التحريج عليهن)، لكان اكرم لهن❤️ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر https://t.co/zkiWX9hynT

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