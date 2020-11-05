خديجة جنكيز: نتائج الانتخابات الأمريكية مهمة لروح جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت الباحثة التركية خديجة جنكيز أن نتائج سباق الانتخابات الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن "مهمة لروح" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

وقالت جنكيز، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "نتائج الانتخابات الأمريكية مهمة هذه المرة بالنسبة لروح جمال. بغض النظر من سيدخل البيت الابيض أنا انتظر من الفائز أن يقف موقف منصف".

وأضافت أنها تنتظر من الفائز أن "يطالب بتحقيق عادل وشفاف مع (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان". وتابعت: "سأظل أطالب بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل جمال خاشقجي مهما طال الزمن".

#نتائج_الانتخابات_الامريكية مهمة هذه المرة بالنسبة لروح جمال. بغض النظر من سيدخل البيت الابيض أنا انتظر من الفائز أن يقف موقف منصف و يطالب بتحقيق عادل وشفاف مع محمد بن سلمان و سأظل اطالب بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل #جمال_خاشقجي مهما طال الزمن #امريكا_تنتخب

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، دعوى قضائية في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد الأمير محمد بن سلمان و28 سعوديا آخرين، بعدة اتهامات في قتل خاشقجي.

وجاء في أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة، التي حصلت CNN على نسخة منها والمكونة من 61 صفحة، أن خديجة جنكيز هي "أرملة" خاشقجي، وأنهما "تزوجا شرعيا" في 16 سبتمبر/ أيلول عام 2018 وكان يسعى للحصول على شهادة تثبت أنه غير متزوج من امرأة أخرى من القنصلية السعودية في إسطنبول "لتوثيق الزواج مدنيا" بحسب القوانين التركية.

وذكر محامو خديجة جنكيز ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، التي أسسها خاشقجي في الولايات المتحدة قبل مقتله، أن أجزاء كبيرة من موضوع الدعوى حدثت في الولايات المتحدة، رغم أن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.