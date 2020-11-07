أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدان حزب الله اللبناني، الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، أحد الحلفاء الرئيسيين للحزب في البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على باسيل، رئيس أكبر حزب سياسي لبناني مسيحي وأكبر كتلة برلمانية.

ووصف بيان لحزب الله العقوبات بأنها "قرار سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان".

واتهم البيان الولايات المتحدة باستخدام "قوانينها المحلية، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم".

وقال حزب الله إن هدف العقوبات "إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في بيان صحفي، أن باسيل "قوض الحكم الرشيد وساهم في النظام السائد للفساد والمحسوبية السياسية التي ابتليت بها لبنان، التي ساعدت وحرضت أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن باسيل لن يكون مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة.

وفي الشهور الأخيرة، تعرض مسؤولون لبنانيون لعقوبات مماثلة، ففي سبتمبر أيلول الماضي، صنفت أمريكا الوزيرين السابقين يوسف فينيانوس (تيار المردة) وعلي حسن خليل (حركة أمل)، بدعوى تقديمهما "الدعم المادي لحزب الله".

وحينها، قال وزر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن فينيانوس وخليل عملا على "ضمان فوز الشركات المملوكة لحزب الله بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل أموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله".