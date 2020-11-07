بأرشيف البيت الأبيض.. من هي جيل بايدن؟ سيدة أمريكا الأولى المحتملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مع استمرار فرز أصوات عدد من الولايات بأمريكا لمعرفة نتيجة الانتخابات والفائز بين الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، برزت جيل، زوجة بايدن بين مغردين تسائلوا عمن قد تكون سيدة أمريكا الأولى؟

Credit: Alex Wong/Getty Images

وفقا لأرشيف البيت الأبيض، عُرّفت جيل بـ"أم وجدة، معلمة على مدى حياتها، وأم عسكرية فخورة وناشطة في مجتمعها، وكونها سيدة أمريكا الثانية (عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما) عملت على لفت الانتباه إلى التضحيات التي تقدمها عائلات العسكريين".

Credit: Alex Wong/Getty Images

نالت جيل شهادة الدكتوارة في التعليم من جامعة ديلواير في يناير/ كانون الثاني 2007، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقا لأرشيف البيت الأبيض، وقبل انتقالها إلى واشنطن، درّست اللغة الإنجليزية في كلية مجتمع في ديلواير.

Credit: Stephen Maturen/Getty Images

آشلي، ابنة جيل وجو هي عاملة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل، أما ابنهما، بيو (1969-2015) فكان محاميا والنائب العام السابق لديلواير وكان منخرطا بالحرس الوطني الأمريكي، أما ابنهما الثاني، هنتر، فهو محام ورئيس برنامج الغذاء العالمي في أمريكا.