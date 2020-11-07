دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الريئس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي.

وقال مُتحدث الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع بلاده "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

وكان مؤشر CNN قد أظهر فوز بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين لأمريكا، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو ما يعني أن إجمالي ما لديه حاليًا 273 صوتًا.