دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، في حسابه عبر تويتر، السبت: "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق".

وقال ولي عهد أبوظبي إن الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، مؤكدًا: "سنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت بداية إعلان فوز بايدن عندما أظهر مؤشر CNN فوزه في ولاية بنسلفانيا، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة. وليصبح الرئيس الـ46 لأمريكا.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي. كما أظهر مؤشر CNN أن بايدن سيفوز في ولاية نيفادا ليصبح إجمالي عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي 279.

ومازال هناك أصوات للمجمع الانتخابي في ولايتي جورجيا (16 صوتاً) وكارولينا الشمالية (15 صوتاً)، إضافة إلى ألاسكا المتوقع ذهاب أصواتها الثلاثة لصالح ترامب.

من جانبه، أمضى الرئيس دونالد ترامب، يوم السبت، في ملعب للغولف، حيث كان يحاول الابتعاد عن المشهد الذي كانت ستؤول إليه العاصمة واشنطن في حال فاز جو بايدن بالرئاسة، قبل أن يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق. وبعد إعلان النتيجة، رفض ترامب خسارته، وسط تعهده وفريقه برفع تحديات قانونية لنتائج الانتخابات، الاثنين.