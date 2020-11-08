دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، الانتخابات الأمريكية بأنها "مسرحية"، بعد فترة قصيرة من إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وكتب خامنئي، في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه في تويتر، أن "الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية!"، مُضيفا: "هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة".

وتابع خامنئي: "بغض النظر عن النتيجة، هناك شيء واحد واضح تمامًا، وهو الانحدار السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي".

ومثله، كتب مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين أشينا، في تويتر، السبت: "ثبت الإيرانيون على موقفهم بشجاعة حتى رحل الجبان"، في إشارة إلى منه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزاد توتر العلاقات بين أمريكا وإيران منذ إعلان ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران في مارس أذار 2015، وفرضه سلسلة من العقوبات على طهران.

وجرى التوقيع على خطة العمل الشاملة أو الاتفاق النووي بين إيران والدول الست العظمى عندما كان بايدن نائبًا للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ويوم الاثنين الماضي، أي قبل ساعات من إدلاء الأمريكيين بأصواتهم في الانتخابات، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، حتى لو أصبح بايدن رئيسًا لأمريكا.

وأكد ظريف، في تصريحات له، أن التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف إذا توقفت عن سياساتها المدمرة تجاه إيران، إلا أنه لفت أن طهران تتوقع نهجًا مختلفا من بايدن.

وفي مناظرته الأخيرة مع ترامب، في أكتوبر تشرين الأول، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن روسيا والصين وإيران سيدفعون الثمن حال تم انتخابه، بسبب تدخلهم في السيادة الأمريكية، على حد وصفه.