شاهد أبرز ما قاله بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية إلى إعادة النظر في سياساتها المُتخذة "غالبًا من أجل أجندات لا تخدم مصالحنا"، في معرض تعليقه على انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا لأمريكا.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من "رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض"، على حد قوله.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في حسابه عبر تويتر، السبت: "عادة ما ينشغل العرب دولاً وشعوباً في ضوء نتيجة كل انتخابات أمريكية بتوقعات وتحليلات لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور، تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطياً كان أم جمهورياً".

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم أنه "بصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا، فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد".

وقال رئيس وزراء قطر الأسبق: "نحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا. ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا، ومن أبرز الأمثلة الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق".

ومنذ 5 يونيو حزيران 2017، قطعت دول خليجية كما السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهامات بدعمها للإرهاب، وهو ما نفته قطر.

ونشط الحديث في الشهور الأخيرة عن مساع حثيثة لحل الأزمة الخليجية، بعضها جاء برعاية كويتية وأمريكية.

وفي آخر تغريدة له، تساءل الشيخ حمد بن جاسم: "هل سنرى في الأيام القادمة محاولة لإعادة دراسة الوضع في منطقتنا انطلاقاً من مصالحنا الوطنية والقومية، وتقويم الأمور ليس في مجلس التعاون فحسب، بل وفي الجامعة العربية أيضاً. أتمنى ذلك ولكنه يحتاج إلى قيادة إقليمية عربية تأخذ زمام الأمور بيدها".

وتأتي تصريحات رئيس وزراء قطر في وقت تترقب دول الشرق الأوسط، لا سيما في الخليج، ما ستتخذه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من سياسات تجاه المنطقة.

وقدمت دول خليجية وعربية تهنئتها إلى بايدن، بعد إحرازه الأصوات الانتخابية المطلوبة للفوز بالسباق الرئاسي، يوم السبت.