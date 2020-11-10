دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن حرية التعبير لا يجب أن تكون "أداة لإشاعة الكراهية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان تلقى اتصالا من ميركل، جر خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة في 21 و22 نوفمبر الجاري.

وأكد الملك سلمان على "إدانة المملكة واستنكارها الشديد" للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا، كما أكد على موقف المملكة "الذي يدين بقوة" الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وقال الملك سلمان إن "حرية التعبير يجب أن تكون قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري".

وأشار العاهل السعودي إلى "أهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف".