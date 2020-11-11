دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى الديوان الملكي في البحرين رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الأربعاء، الذي تُوفي بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.

وتُوفي رئيس الحكومة البحرينية في مستشفى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تُجرى مراسم الدفن بعد عودة الجثمان إلى البحرين وسيقتصر الحضور على عدد محدود من الأقرباء، نظرا للإجراءات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تولى رئاسة حكومة البحرين منذ استقلال البلاد عام 1971، وهو من مواليد 24 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1935.