أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أُصيب عدد من الأشخاص بهجوم عبر جهاز متفجر في حفل إحياة الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة السعودية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الفرنسية الأربعاء.

وجاء في البيان: "استُهدف الحفل السنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقربة لغير المسلمين بجدة والذي يحضره القنصل الفرنسي وعدد من القناصل، هذا الصباح، ما أسفر عن إصابات عدة نتيجة الانفجار".

وتابعت الوزارة في بيانها: "تدين فرنسا هذا الهجوم الجبان بشدة وتعبتره غير مبرر، وندعو السلطات السعودية لتسليط الضوء على الهجوم وتحديد وتقديم الجناة للقضاء"، وفقا للبيان.

ولم يصدر تعليق عن السلطات السعودية حول الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.