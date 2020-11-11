أمير قطر يعزي "أسرة" رئيس وزراء البحرين.. والخارجية تدين انفجار جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل العلاقات المقطوعة مع البحرين والمملكة العربية السعودية، أرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، برقية عزاء إلى "أسرة" الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، فيما أدانت الخارجية القطرية انفجار جدة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم بن حمد "بعث ببرقية تعزية إلى أسرة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرة آل خليفة الكرام الصبر والسلوان".

وأعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، عن وفاة خليفة بن سلمان بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر يناهز 85 عاما، فيما أمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي لمدة مع تنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الاعتداء التي وقعت أثناء حضور القنصل الفرنسي في المملكة العربية السعودية لمناسبة في مدينة جدة وأدت إلى سقوط جريحين".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تجدد موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب، وتعبر الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجريحين بالشفاء العاجل".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار في مقبرة لغير المسلمين بجدة، خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، مشيرة إلى أن "القنصل الفرنسي وعدد من القناصل كانوا حاضرين". فيما أوضحت إمارة منطقة مكة أن الانفجار أسفر عن أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.