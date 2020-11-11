دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إمارة مكة أن الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، الأربعاء، أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

وقال المتحدث الإعلامي لإمارة مكة إن "الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار في مقبرة لغير المسلمين بجدة، مشيرة إلى أن "القنصل الفرنسي وعدد من القناصل كانوا حاضرين".

في غضون ذلك، قال سفارات فرنسا وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليونان بالمملكة العربية السعودية، في بيان مشترك، إن "الحفل السنوي لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة جدة شكل هدفا لهجوم بعبوة ناسفة"، مؤكدة إدانتها لهذا "الهجوم الجبان".

ووجهت سفارات الدول الخمس الشكر إلى "السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في الموقع"، وأكدت على "دعم السلطات السعودية في تحقيقاتها في هذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم".