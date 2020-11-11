نجل سلمان العودة ينشر مكالمة لوالده من السجن.. وجلسة محاكمة في 16 نوفمبر

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
سلمان العودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الباحث السعودي عبدالله العودة، الأربعاء، مكالمة هاتفية لوالده رجل الدين المعتقل سلمان العودة من داخل السجن، وذلك قبل أيام من جلسة محاكمته المقررة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونشر عبدالله العودة، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصير من المكالمة، قائلا: "في مكالمة من السجن.. نسمع فيها صوت الوالد سلمان العودة"، وأضاف: "الحفيد ميلاد يبشّر جده: أبشرك دخلت المرحلة المتوسطة، فيجيب سلمان العودة: "لا ماشاء الله، أنا مشتاق لكم كلكم".

وكان عبدالله العودة قد أعلن في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن جلسة محاكمة والده تأجلت إلى ١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني، مضيفا: "نفس مشاهد العبث تتكرر بكل إجراءات التقاضي والمحاكمات".

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.