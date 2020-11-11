وزير الدفاع التركي يُمجد "انتصار" أذربيجان: سيُحكى عنه لـ44 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأربعاء، أن الانتصار الذي حققه الجيش الأذربيجاني في 44 يوما سيكون محور الحديث لمدة 44 عاما.

وقال أكار: "أذربيجان حققت نجاحًا يُكتب في تاريخها بحروف من ذهب، انتهت العملية في 44 يوما لكن الحديث عنها سيظل 44 عاما"، حسب قوله.

وأضاف وزير الدفاع التركي قائلا: "أسعدتنا النقطة التي تم التوصل إليها (في قره باغ) والجيش الأذربيجاني أظهر قوته للعالم بأسره"، على حد تعبيره.

من جانبه، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، السفر الأرميني لدى بلاده، وناش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.

وكانت قد وقعت كل من أرمينيا وأذربيجان على اتفاق برعاية روسيا يقضية بانسحاب يريفان من المناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب التي اندلعت بين البلدين على مدار شهر ونصف تقريبا، ما أسفر عن احتجاجات واسعة في الداخل الأرميني ضد الحكومة.