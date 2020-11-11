دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت سفارات فرنسا وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليونان بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقالت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، إن "الحفل السنوي لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة جدة شكل هدفا لهجوم بعبوة ناسفة"، مؤكدة إدانتها لهذا "الهجوم الجبان".

وأضافت سفارات الدول الخمس أن "أي هجوم يستهدف الأبرياء هو هجوم مخز وليس له أي مبرر"، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ووجهت سفارات الدول الخمس الشكر إلى "السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في الموقع"، وأكدت على "دعم السلطات السعودية في تحقيقاتها في هذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار في مقبرة لغير المسلمين بجدة، مشيرة إلى أن "القنصل الفرنسي وعدد من القناصل كانوا حاضرين".