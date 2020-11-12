دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو ترد فيه على نظريات مؤامرة تدور حول علمها والرموز التي يحملها.

ما هي رموز العلم الإسرائيلي التي لا تعرفها؟ في الماضي كانت تمارس علينا سياسات التجهيل، الآن نمارس على أنفسنا سياسة تصديق كل الخداع الإعلامي.. آن الاوان لتصويب الحقيقة https://t.co/2qouenMUqQ

ما هي مدلولات العلم الإسرائيلي بعيدا عن الأساطير؟

وفقا لفيديو إسرائيل بالعربية: "تتوسط نجمة داوود سداسية لأضلاع العلم الإسرائيلي، كانت النجمة السداسية رمزا إسلاميا وفقا لمكتشفات أثرية ويعتبرها المسلمون رمزا في ختم الملك سليمان، اتخذت الصهيونية النجمة السداسية رمزا لها في القرن الـ19 أما اللون الأبيض فيمثل رمز النقاء أي الجانب الروحي على نقيض ما يدعيه أعداء السلام بأنه يمثل خلو العالم من البشر لتكون الصفوة لليهود".

وأضافت إسرائيل بالعربية: "كما تعلمون أن الديانة اليهودية تدعو لمحبة الإنسان إذ جاء في الكتاب المقدس: ’أحب لأخيك ما تحب لنفسك‘ فكيف إذن يدعو اليهود إلى تفريغ الكرة الأرضية من سكانها؟"

ماذا يرمز الخطان الأزرقان في علم إسرائيل؟

أوضحت إسرائيل بالعربية في مقطع الفيديو أن "هذان الخطان المتوازيان بالأزرق بإيحاء من وشاح الصلاة اليهودي، التاليت، طبعا هذا يفند ادعاء الانتهازيين الذين يسعون لزرع الفتنة والكراهية لتحقيق مآربهم أن الخطين يمثلان حدود إسرائيل الكبرى وهو شعار طنان لا يمت للواقع بصلة، أما اللون الأزرق فيشير على لون السماء في الديانة اليهودية واعتاد الملوك في العصور الغابرة ارتداء اللون الأزرق الفاتح.."