دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الخميس، إن المملكة استطاعت القضاء "خلال سنة واحدة" على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي صُنع على مدى 40 عامًا، بعدما وعد بذلك في 2017.

تصريحات ولي العهد السعودي نشرتها وسائل إعلام رسمية منها وكالة الأنباء السعودية (واس) وقناة الإخبارية.

وقال ولي العهد: "قدمت وعودًا في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر وخلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة".

ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم على مقبرة غير المسلمين في مدينة جدة، الذي تبناه تنظيم داعش، يوم الخميس.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2017، كان ولي العهد السعودي قد تعهد بـ"تدمير" الأفكار المتطرفة "اليوم وفورًا"، مؤكدًا أن المملكة لن تضيع 30 سنة أخرى في التعامل مع هذه الأفكار.

من ناحية أخرى، كشف الأمير محمد بن سلمان حصيلة مواجهة الحكومة للفساد، موضحًا أن "مجموع تسويات مكافحة الفساد (بلغ) 247 مليار ريال في 3 سنوات"، وأن متحصلات ذلك تمثل "20% من الإيرادات غير النفطية".

ووصف ولي العهد السعودي الفساد بأنه "العدو الأول للتنمية وسبب ضياع العديد من الفرص... وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة".

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة باعتبارها أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، فإنها تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، وأن المؤشر الرئيسي لنجاح خططها الاقتصادية هو الناتج المحلي غير النفطي.

وبلغت قيمة هذا الناتج في 2016 نحو 1.8 تريليون ريال، حسب ولي العهد.

وقال ولي العهد: "توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط".

وأكد ولي العهد أن زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة، مُشيرًا إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13% في 2018 إلى 11.8% في بداية 2020.

وذكر الأمير محمد بن سلمان أن السعودية واحدة من أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وأنه مع نهاية 2020 "سنكون من أقل دول مجموعة العشرين المتأثرة" بالوباء.

وأعرب عن تفاؤله بأن تكون المملكة "أحد أسرع دول المجموعة نموًا في الناتج المحلي غير النفطي في قادم السنوات".

وقال ولي العهد السعودي إن المملكة "أصبحت الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس"، على حد قوله.