أول تغريدة من عائض القرني منذ 27 أكتوبر وما أثير من تكهنات عن غيابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، أول تغريدة له منذ الـ27 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في غياب أثار تكهنات العديد من متابعيه على تويتر والبالغ عددهم 19.7 مليونا، حول حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام، وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه، أُحبّكم ❤️ #عائض_القرني

وقال القرني في تغريدته: "أحمد الله سُبحانه على ما منّ به من عافية وشفاء، ثم أشكر قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يلقاه المواطن والمقيم في هذا الوطن من رعاية واهتمام، وأشكر كل من أكرمني بالسؤال والدعاء، حفظكم الله وجميع أحبابكم من كل مكروه، أُحبّكم.."

ولم يقدم القرني أي تفاصيل إضافية عن سبب غيابه أو وضعه الصحي الحالي.

ويذكر أن آخر تغريدة لعائض القرني في الـ27 من الشهر الماضي كانت: " "رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".