دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر عن تعازيها لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والتشيك وأسر ضحايا عناصر القوات الدولية لحفظ السلام، الذين لقوا مصرعهم في سقوط مروحية "فوق جزيرة تيران" جنوب شبه جزيرة سيناء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تُعرب "عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران".

كما أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم.

وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيين، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت القوات، في بيان، أولا إن 7 قتلوا بينهم 5 أمريكيين بينما نجا عنصر أمريكي من الحادث، ثم حدثت بيانها موضحة أن عدد القتلى هو 8 بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، بالإضافة إلى نجاة عنصر أمريكي، وأشارت إلى أنه تم حجب أسماء الضحايا إلى حين إخطار أقاربهم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مروحية تابعة له، كانت تحمل جنودًا من نخبة البحث والإنقاذ من الوحدة 669 (القوات الجوية الإسرائيلية)، قامت بإجلاء جندي حفظ سلام أمريكي مُصاب من القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين إلى مستشفى إسرائيل لتلقي العلاج".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية لـCNN إن سبب في سقوط مروحية قوات حفظ السلام في سيناء هو "عطل تقني".

وتشرف قوة حفظ السلام، المعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، على اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.