دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السلطات السعودية، الخميس، إن حريقا اندلع قرب منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان المُطلة على البحر الأحمر (جنوب غرب المملكة)، عقب تدمير زورقين مُفخخين مُسيرين عن بعد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إنه مع قيام قوات التحالف في اليمن، مساء الأربعاء، بتدمير زورقين مفخخين مُسيّرين عن بعد، أطلقتهما جماعة الحوثيين، "فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة".

وأضاف المسؤول السعودي أنه "تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث، ولله الحمد، أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح".

وأكد المصدر أن بلاده "تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل".

#عاجل مصدر مسؤول في #وزارة_الطاقة: التعامل مع الحريق الذي اندلع بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في #جازان عقب تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، ولم تحدث، ولله الحمد، أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح. https://t.co/cXT8kABH6F https://t.co/GVLY8Vpdbe

وحذر من كون هذه الهجمات من شأنها التأثير "على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية"، حسب قوله.

وفي سياق متصل، قال المُتحدث باسم التحالف في اليمن، العميد تركي المالكي، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار (مُفخخة) أطلقها الحوثيون.